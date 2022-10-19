أهداف فوز فورتونا دوسلدورف على يان ريجنسبورج 3-0 (كأس ألمانيا)

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:50

10/19/2022 10:50:15 PM أهداف فوز فورتونا دوسلدورف على يان ريجنسبورج 3-0 (كأس ألمانيا)
كأس ألمانيا فورتونا دوسلدورف يان ريجنسبورج
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