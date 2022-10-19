أهداف فوز فورتونا دوسلدورف على يان ريجنسبورج 3-0 (كأس ألمانيا)
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:50
🚨 #فورتونا_دوسلدورف يتأهل إلى دور الـ 16 من— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 19, 2022
🏆#كأس_ألمانيا🇩🇪 بفوزه على #يان_ريغنسبورغ 3-0 pic.twitter.com/sNd7y2ypQq
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