أهداف فوز فيوتشر على كالون 4-0 (الكونفدرالية)
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:47
نرشح لكم
أهداف فوز فيوتشر على كالون 4-0 (الكونفدرالية) أهداف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي هدف الأهلي الأول أمام الاتحاد المنستيري - أحمد عبد القادر أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الزمالك على فلامبو 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فيوتشر الثاني أمام كالون (كأس الكونفدرالية)