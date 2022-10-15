أهداف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 3-0 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 15 أكتوبر 2022 - 20:08
أهداف مباراة الأهلي 3 -0 والأتحاد المنستيري 🦅💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/6mJsMrIimb— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 15, 2022
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 3-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي هدف الأهلي الثاني أمام الاتحاد المنستيري - حمدي فتحي هدف الأهلي الأول أمام الاتحاد المنستيري - أحمد عبد القادر أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الزمالك على فلامبو 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فيوتشر الثاني أمام كالون (كأس الكونفدرالية) هدف فيوتشر الأول أمام كالون (كأس الكونفدرالية)