أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:21
أهداف مباراة الزمالك 5 - 1 فلامبو البوروندي 🏹🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/ldfLx0U9xB— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2022
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الزمالك على فلامبو 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فيوتشر الثاني أمام كالون (كأس الكونفدرالية) هدف فيوتشر الأول أمام كالون (كأس الكونفدرالية) هدف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) حوار مطول مع علي لطفي حارس الأهلي هدف بيراميدز الثاني أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - مصطفى فتحي هدف بيراميدز الأول أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - فخر الدين بن يوسف