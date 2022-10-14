أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا)

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 21:21

10/14/2022 9:21:28 PM أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا)
الزمالك فلامبو دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على فلامبو 5-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الزمالك على فلامبو 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف فيوتشر الثاني أمام كالون (كأس الكونفدرالية) هدف فيوتشر الأول أمام كالون (كأس الكونفدرالية) هدف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) حوار مطول مع علي لطفي حارس الأهلي هدف بيراميدز الثاني أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - مصطفى فتحي هدف بيراميدز الأول أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - فخر الدين بن يوسف
أخر الأخبار
تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يخطط لشراء حصة من قنوات بي إن 5 دقيقة | الوطن العربي
أمير مرتضى: لم يعد هناك ما يسمى بالصفقات الجديدة.. هذا فريق الزمالك 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق 29 دقيقة | كرة سلة
كوكا يسجل.. ألانيا سبور يفوز على أنطاليا بثلاثية 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - إلى دور المجموعات.. هاتريك زيزو يقود الزمالك لانتصار كبير على فلامبو 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1) - (0) برايتون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – منتخب مصر يفوز على البحرين استعدادا لكأس العالم ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي يتعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق.. والبداية بعد سوبر جلوب ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي