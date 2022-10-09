هدف فيوتشر الثاني أمام كالون (كأس الكونفدرالية)

هدف فيوتشر الأول أمام كالون (كأس الكونفدرالية)

هدف فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري 0/1 (دوري أبطال إفريقيا)

حوار مطول مع علي لطفي حارس الأهلي

هدف بيراميدز الثاني أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - مصطفى فتحي

هدف بيراميدز الأول أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - فخر الدين بن يوسف