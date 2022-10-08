حوار مطول مع علي لطفي حارس الأهلي

هدف بيراميدز الثاني أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - مصطفى فتحي

هدف بيراميدز الأول أمام هلال الساحل في الكونفدرالية - فخر الدين بن يوسف