الزمالك × إليكت - رأسية خطيرة من الونش ترتد على الأبيض
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:00
رأسية قريبة من المرمى من الونش.. وشيكابالا يخطيء في لعب الركنية ترتد لهجمة خطيرة لفريق إليكت التشادي🔥🔥 pic.twitter.com/f3udloOHsu— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022
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