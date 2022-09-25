الزمالك × إليكت - الهدف الأول يضيع من شيكابالا
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 20:55
شيكابالا يهدر فرصة هدف مبكر ضد إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 💥💥 pic.twitter.com/a5CDck7p8z— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022
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