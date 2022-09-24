مقصية من خارج الـ 18.. هدف رائع في الدوري الكندي الممتاز
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 23:54
GOLAZO 🌶— OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2022
Hello soccer world. This is @CPLsoccer (not #MLS)
In this league, we have a saying#CANPL. BANGERS. ONLY.
Here's the latest, by Ballou Tabla of @AtletiOttawa
Cheers ❤️ pic.twitter.com/7gZXJCSZ1n
نرشح لكم
مقصية من خارج الـ 18.. هدف رائع في الدوري الكندي الممتاز هدف خرافي من 70 مترا لـ ريال سولت ليك الأمريكي أمام أطلس المكسيكي هدف فوز بوكا جونيورز على ريفر بليت في السوبر كلاسيكو بانينكا فاشلة من تشيتشاريتو تهدر عليه الهاتريك هدف لويس سواريز الخارق في شباك بنيارول أهداف فوز فلامنجو على ساو باولو 3-1 (كأس البرازيل) ملخص تعادل فلومينسيني وكورينثيانز 2-2 (كأس البرازيل) ملخص فوز البرازيل على كولومبيا 1-0 (نهائي كوبا أمريكا للسيدات)