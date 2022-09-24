مقصية من خارج الـ 18.. هدف رائع في الدوري الكندي الممتاز

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 23:54

9/24/2022 11:54:27 PM مقصية من خارج الـ 18.. هدف رائع في الدوري الكندي الممتاز
الدوري الكندي الممتاز أوتاوا سيتي
نرشح لكم
مقصية من خارج الـ 18.. هدف رائع في الدوري الكندي الممتاز هدف خرافي من 70 مترا لـ ريال سولت ليك الأمريكي أمام أطلس المكسيكي هدف فوز بوكا جونيورز على ريفر بليت في السوبر كلاسيكو بانينكا فاشلة من تشيتشاريتو تهدر عليه الهاتريك هدف لويس سواريز الخارق في شباك بنيارول أهداف فوز فلامنجو على ساو باولو 3-1 (كأس البرازيل) ملخص تعادل فلومينسيني وكورينثيانز 2-2 (كأس البرازيل) ملخص فوز البرازيل على كولومبيا 1-0 (نهائي كوبا أمريكا للسيدات)
أخر الأخبار
سيجتمع مجددا مع سامي.. كناريا إلى سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الكرة المصرية
محمد دياب من بترول أسيوط إلى طلائع الجيش 41 دقيقة | الكرة المصرية
مصر المفتوحة للاسكواش - مصطفى عسل في النهائي.. ونوران جوهر تواجه هانيا الحمامي 51 دقيقة | رياضات أخرى
روي فيتوريا مدرب القرن لنادي فيتوريا جيماريش البرتغالي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية - فوز كبير لـ البرتغال على التشيك وتستغل سقوط إسبانيا لانتزاع الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
تضارب التصريحات وحق الرعاية.. كل تفاصيل أزمة سيف الجزيري ساعة | الكرة المصرية
بسبب إصابة ماينيان.. ميلان يضيف تاتاروشانو في قائمة دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - موعد مباراة الزمالك أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية والقنوات الناقلة 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ