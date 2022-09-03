ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع يونيون برلين 1-1 (الدوري الألماني)

أول هدف لـ مصطفى محمد في الدوري الفرنسي أمام تولوز

ملخص فوز يوفنتوس على سبيتزيا 0/2 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز روما على مونزا 3-0 (الدوري الإيطالي)

مصطفى محمد يحتفل مع جماهير نانت بعد الفوز على تولوز