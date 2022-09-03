ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع يونيون برلين 1-1 (الدوري الألماني)
السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:55
Highlights 🎥: Two goals of the highest quality saw early title contenders @FCBayernEN and @FCUnion_en play out an exciting draw on #MD5.#Bundesliga pic.twitter.com/JBI5GN0Edl— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 3, 2022
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