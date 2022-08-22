ملخص تعادل إمبولي أمام فيورنتينا 0-0 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 22 أغسطس 2022 - 01:04

8/22/2022 1:04:18 AM ملخص تعادل إمبولي أمام فيورنتينا 0-0 (الدوري الإيطالي)
فيورنتينا الدوري الإيطالي إمبولي
نرشح لكم
ملخص فوز بايرن ميونيخ على بوخوم 7-0 (الدوري الألماني) هدفا تعادل أتالانتا وميلان 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل بولونيا وفيرونا 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل إمبولي أمام فيورنتينا 0-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على مونزا 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بورتو على سبورتنج لشبونة 3-0 (الدوري البرتغالي) ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على سبيزيا 3-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
وكيل إيبوكا: الأهلي والزمالك تحدثا مع إنبي.. وهناك عروض خليجية 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
غاب الإنجاز التاريخي.. شروق سيد تغيب عن خروج أوليمبيا كلوج من تصفيات أبطال أوروبا 5 ساعة | المحترفون
الكومي: سائق حافلة الأهلي وضع البنزين بجوار النار.. والسداسي المقبوض عليه بريء 6 ساعة | الكرة المصرية
شيكابالا: إن شاء الله سنفوز بالدوري والكأس 6 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: لاعبو الزمالك بالاشتراك مع فيريرا غيروا خريطة المنافسة في مصر 6 ساعة | الكرة المصرية
عادت التيكي تاكا.. هجوم برشلونة المدمر يدهس ريال سوسيداد 6 ساعة | الدوري الإسباني
الجمل: الضربة التي لا تقتلني تزيدني قوة.. والأهلي لم يصل إلى مرمانا 6 ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا