أهداف مباراة فيورنتينا وكريمونيسي 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 21:30
فيورنتينا 3-2 كريمونيسي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 14, 2022
شاهد أهداف المباراة التي حبست الأنفاس#فيورنتينا_كريمونيسي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ga4wy35VaW
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