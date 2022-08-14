أهداف مباراة فيورنتينا وكريمونيسي 3-2 (الدوري الإيطالي)

كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات

ملخص فوز بايرن ميونيخ على فولفسبورج 2-0 (الدوري الألماني)

ناصر منسي: هدفي في إنبي؟ أحاول التعلم من عماد متعب