رونالدو غاضب بعد هزيمة مانشستر أمام برينتفورد
السبت، 13 أغسطس 2022 - 21:04
Ronaldo not happy and no handshake for Ten Hag pic.twitter.com/HGtmYXyBs5— James Robson (@jamesalanrobson) August 13, 2022
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