ملخص فوز ميلان على فيتشينزا 6-1 (ودي)
السبت، 06 أغسطس 2022 - 22:01
🎥 Relive the 7 goal thriller against Vicenza— AC Milan (@acmilan) August 6, 2022
🎥 Rivivi le emozioni della vittoria in #VicenzaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Pyf3uTbwW8
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