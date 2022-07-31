هدف المغرب الأول في مصر (كأس العرب للشباب)
الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:01
الهدف الأول لمنتخب المغرب في شباك منتخب مصر عن طريق اللاعب اليعقوبي أسامة ⚽⚽ pic.twitter.com/HGZhQW5zBG— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2022
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