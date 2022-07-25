أهداف مباراة فلسطين x السودان (5-3) - كأس العرب تحت 20 عاما
الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:11
منتخب فلسطين يتخطى السودان بخماسية .. وليبيا تفوز على لبنان وتعتلي صدارة المجموعة#كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/JIw80KHX2a— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) July 25, 2022
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