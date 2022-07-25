أهداف فوز البحرين على جيبوتي (2-0) - كأس العرب تحت 20 عاما
الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:06
البحرين تنتصر على جيبوتي بهدفين دون رد 2-0 #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/X4yvkccXJH— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 25, 2022
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