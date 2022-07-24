اتحاد جدة يعلن ضم طارق حامد
الأحد، 24 يوليه 2022 - 20:18
المحارب الفرعوني بقى نمر 🐅👏#صيفية_العميد pic.twitter.com/093j1lVR4F— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022
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