هدف فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو
الأحد، 24 يوليه 2022 - 10:50
🔥 @FCBarcelona strikes first in El Clásico!— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 24, 2022
Raphinha with an incredible strike 💪🇧🇷 pic.twitter.com/GjXQA6n0y5
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