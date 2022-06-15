حوار بيتسو موسيماني عقب رحيله عن تدريب الأهلي

فانتازي الدوري المصري - أحمد غالب يرشح أفضل اللاعبين في الجولة 22

هدف مصطفى محمد مع مصر أمام كوريا الجنوبية (مباراة ودية)

هدف كوريا الجنوبية الأول أمام مصر (مباراة ودية)

المدير التنفيذي لـ الأهلي يكشف موقف خليفة موسيماني وموقف قمصان من القمة