أهداف فوز أمريكا على المغرب 3-0 (ودي)
الخميس، 02 يونيو 2022 - 10:59
Three goals.— USMNT (@USMNT) June 2, 2022
Clean sheet.
Good times.
What more could you ask for to start the summer? pic.twitter.com/jmkHyGsyGN
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