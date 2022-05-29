جماهير نوتنجهام فورست تحتفل بالصعود لـ الدوري الإنجليزي
الأحد، 29 مايو 2022 - 19:50
The moment the full-time whistle blew and Nottingham Forest were 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝. #NFFC pic.twitter.com/hzkBU5njEH— NottinghamForestLive (@NFFC_live) May 29, 2022
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