جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 16:59

5/17/2022 4:59:48 PM جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟
مانشستر يونايتد مانشستر سيتي جوارديولا إيفرا بيرباتوس
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