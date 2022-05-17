جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 16:59
نرشح لكم
جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟ وداعية مؤثرة من أياكس لمدربه إيريك تين هاج كونتي: سون وصل لقمة مستواه تصريحات ميكيل أرتيتا بعد تجديد تعاقده مع أرسنال حتى 2025 رانجنيك: نريد أن نقدم نفس المستوى أمام برايتون صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب باختيار الصحفيين: الأولوية هي الفوز بلقب الدوري تصريحات يورجن كلوب بعد تجديد عقده مع ليفربول جوارديولا يهنئ محمد صلاح بالتتويج بجائزة رابطة النقاد الإنجليزية