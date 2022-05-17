جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 16:59

5/17/2022 4:59:48 PM

جوارديولا: أين كانت شخصية بيرباتوف وإيفرا عندما دمرتهم في نهائي الأبطال؟