أهداف تعادل يوفنتوس مع لاتسيو 2/2 (الدوري الإيطالي)

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ماكيدا: كدت أختنق بسبب زملائي في ريال مدريد بعد هدفي الشهير أمام أتليتكو

الحوار الكامل مع خوانخو ماكيدا لاعب ريال مدريد ومدرب الاتحاد السابق