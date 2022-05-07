تصريحات ميكيل أرتيتا بعد تجديد تعاقده مع أرسنال حتى 2025

السبت، 07 مايو 2022 - 11:35

5/7/2022 11:35:42 AM

تصريحات ميكيل أرتيتا بعد تجديد تعاقده مع أرسنال حتى 2025