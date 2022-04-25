الدوري الإيطالي - هدف فوز يوفنتوس على ساسولو
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:34
استلام + دوران + تسديد = هـــدف ⚽️✅— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 25, 2022
هدف مويس كين في الدقائق الأخيرة من مباراة #ساسولو_يوفنتوس 📽️👇#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/l8vqoBiMf9
نرشح لكم
الدوري الإيطالي - هدف فوز يوفنتوس على ساسولو اقتحام مشجعو مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز هدف عكسي محرج في إحدى مباريات برشلونة (ب) هدف بيتيس في شباك فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا (بورخا إجليسياس) هدف فالنسيا في بيتيس بنهائي كأس ملك إسبانيا (هوجو دورو) تسديدات مميزة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة رايو فايكانو ركلات الترجيح في انتصار بيتيس على فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 2021\2022