اقتحام جماهير مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز
الأحد، 24 أبريل 2022 - 18:04
جماهير مازيمبي تقتحم ملعب المباراة وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز pic.twitter.com/z56nvTFEqX— FilGoal (@FilGoal) April 24, 2022
نرشح لكم
اقتحام جماهير مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز ملخص تعادل غانا ونيجيريا 1-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز تونس على مالي 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الجزائر على الكاميرون 1-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل الكونغو الديمقراطية والمغرب 1-1 في تصفيات كأس العالم مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم الكورة مع realme | أحمد عز يحلل خسارة الأهلي أمام صنداونز وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة لمواجهة الوداد