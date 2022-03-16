كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

توخيل: على البرلمان الإنجليزي مناقشة أمور أكثر أهمية من هتافات الجماهير

جمال كرة القدم.. احتفال جمهور ليدز الجنوني بعد الفوز على نورويتش

تصريح مفاجئ من دي بروين عن دوري أبطال أوروبا

تصريحات كلوب عن صلاح التي سخر منها رامي عباس