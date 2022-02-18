ملخص فوز ماينز على باير ليفركوزن 3-2 (الدوري الألماني)
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 23:53
Relive an EPIC #Bundesliga clash as @Mainz05EN battled back to beat @Bayer04_EN 3-2 in a Karneval classic! 🤩#M05B04 pic.twitter.com/9nnGcz3vzJ— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 18, 2022
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