عودة فاسكو دا جاما إلى الحياة عن طريق مصر وكيروش في أمم إفريقيا

مدفعجي الجيل الذهبي أحمد شعبان لاعب بتروجت يتحدث عن التتويج بأمم إفريقيا 2008

اختبار لـ أحمد رؤوف عن أمم إفريقيا 2010 التي توج بها مع منتخب مصر

محمد صبحي يكشف كواليس التتويج بأمم إفريقيا 2008.. وشائعة كأس القارات

محمد صبحي يتحدث عن عدم ذهاب الأهلي للإسماعيلية.. ومشادته مع شادي محمد

محمد صبحي يتحدث عن ذكريات الأهلي والإسماعيلي 4-4.. وهزيمة إفريقيا ضد إنيمبا