إمام مسجد ليفربول: كرة القدم حلال.. وطلبت قميص صلاح مني ماني

إمام مسجد ليفربول (4) إجابة ماكرة عن المنتخب الذي يفضله بين مصر والسنغال

إمام مسجد ليفربول (3): حتى غير المسلمين يحتشدون خارج المسجد لأجل مقابلة صلاح

إمام مسجد ليفربول (2) يعلّق على إجابة صلاح عن سؤال الكحوليات

إمام مسجد ليفربول (1) قابلت صلاح لأول مرة في صلاة الجمعة وهذا ما حدث بيننا

ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي)