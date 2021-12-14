ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 5-0 (الدوري الألماني)
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 21:59
🎥 🖐️ of the best from @FCBayernEN as they romped to victory and were crowned Herbstmeister of the #Bundesliga 👑 pic.twitter.com/xQte0FOvRd— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 14, 2021
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