أهداف فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 23:50
🎥 See how @FCA_World claimed a stunning #Bundesliga victory in #FCAFCB with goals from Mads Pedersen and Andre Hahn! 🙌 pic.twitter.com/yOmd3Egxi5— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 19, 2021
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