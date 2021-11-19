أهداف فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 - 23:50

11/19/2021 11:50:21 PM أهداف فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ أوجسبورج
نرشح لكم
أهداف فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني) أفضل هدف في شهر أكتوبر في الدوري الألماني - جود بيلينجام أهداف فوز لايبزج على دورتموند 1/2 (الدوري الألماني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 1/2 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على فرايبورج 2-1 (الدوري الألماني) هدف تاريخي من قبل منتصف الملعب في الدوري الألماني
أخر الأخبار
مروان حمدي وزيزو على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022 ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الحكام يكشف لـ في الجول مدة إيقاف حمدي فتحي ساعة | الدوري المصري
الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج 2 ساعة | الدوري الألماني
عماد النحاس: الأهلي حسم المباراة بتفاصيل صغيرة.. ولن أخوض في التحكيم 2 ساعة | الدوري المصري
موسيماني: تراجع المستوى طبيعي بعد التوقف الدولي 3 ساعة | الدوري المصري
أكرم توفيق: نقاتل لإسعاد جمهور الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
قمصان: طرد حمدي فتحي لم يزعجنا.. وكان يمكن تسهيل المباراة مبكرا 3 ساعة | الدوري المصري
ختام منافسات IRONMAN في سهل حشيش بحضور مصري بارز بالمراكز الأولى 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة