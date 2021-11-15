تصفيات المونديال.. هدفا الكونغو الديموقرطية أمام بنين
الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 00:20
Goals from Mbokani and Malango send @Fecofa_Kinshasa to the final round of the 2022 #WCQ! 🎯— CAF (@CAF_Online) November 14, 2021
The Leopards are 180 minutes away from the #WorldCup dream 🏆🐆 pic.twitter.com/yzJdQoF8SU
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