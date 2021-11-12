تصريحات كارلوس كيروش عقب التعادل مع أنجولا

"كنا أفضل في الشوط الثاني وأبارك لكل اللاعبين وهدفي هو التواجد بكأس العالم" تصريحات نارية 🇪🇬💥 من كارلوس كيروش بعد التعادل 2-2 امام أنجولا والتأهل لمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم #الطريق_إلى_المونديال pic.twitter.com/eTOCTmZVlJ