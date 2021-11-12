هدف مصر الأول في أنجولا - محمد النني (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 22:34
نرشح لكم
هدف مصر الأول في أنجولا - محمد النني (تصفيات كأس العالم) هدف تقدم سويسرا على إيطاليا (تصفيات المونديال) هدف ألمانيا السابع في شباك ليختنشتاين - بوتي باكو (تصفيات كأس العالم) لقطة طرد بيبي مدافع البرتغال أمام أيرلندا (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على أوروجواي 4-1 (تصفيات المونديال) ملخص فوز الأرجنتين على بيرو 1-0 (تصفيات المونديال)
أخر الأخبار
لم الشمل يكتمل.. ألفيش يعود لـ برشلونة 12 دقيقة | ميركاتو
أكرم توفيق يغيب عن لقاء الجابون 23 دقيقة | منتخب مصر