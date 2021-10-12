أهداف فوز منتخب مصر على ليبيا 3-0 (التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022)

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 10:30

10/12/2021 10:30:25 AM أهداف فوز منتخب مصر على ليبيا 3-0 (التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022)
مصر منتخب مصر ليبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
ذا أثليتك: سولشاير ما زال يحظى بثقة إدارة ولاعبي مانشستر يونايتد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيتي: نيمار لن يصنع الفارق دائما 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أحمد ناجي: الحضري أكثر شخص يريد أن يكون الشناوي وأبو جبل الأفضل.. هذا الفارق بين مباراتي ليبيا 14 دقيقة | منتخب مصر
ماونت: الفوز بالكرة الذهبية؟ أشك.. لكن لا تدري ما سيحدث 20 دقيقة | أوروبا
الزمالك يصل كينيا استعدادا للقاء توسكر 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صن: لامبارد المرشح الأول لقيادة نيوكاسل 41 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم 12 أكتوبر 2021.. السعودية والجزائر والمغرب في تصفيات المونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
كيروش: لم نصل للمستوى المطلوب.. والتأهل للمونديال ليس مهمة سهلة لكنني واثقا 10 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة 3 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 4 وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته