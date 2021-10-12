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أهداف فوز منتخب مصر على ليبيا 3-0 (التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022)
الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 10:30
10/12/2021 10:30:25 AM
أهداف فوز منتخب مصر على ليبيا 3-0 (التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022)
مصر
منتخب مصر
ليبيا
تصفيات كأس العالم
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