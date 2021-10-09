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مؤتمر كارلوس كيروش بعد فوز مصر على ليبيا
السبت، 09 أكتوبر 2021 - 00:19
10/9/2021 12:19:42 AM
مؤتمر كارلوس كيروش بعد فوز مصر على ليبيا
هدف جنابري لـ ألمانيا في شباك رومانيا (تصفيات المونديال)
هدف تركيا في شباك النرويج (تصفيات المونديال)
هدف فوز هولندا على لاتفيا (تصفيات كأس العالم)
منتخب مصر
كارلوس كيروش
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