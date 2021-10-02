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ملخص فوز ساليرنيتانا على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 02 أكتوبر 2021 - 23:13
10/2/2021 11:13:03 PM
ملخص فوز ساليرنيتانا على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل قادش وفالنسيا 0-0 (الدوري الإسباني)
هدف سواريز مع أتليتكو مدريد أمام برشلونة (الدوري الإسباني)
مشادة بين بيكيه وبوسكيتس بعد هدف أتليتكو
هدف ليمار الأول لـ أتليتكو أمام برشلونة
الدوري الإيطالي
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