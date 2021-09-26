محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس مصر
كأس السوبر المصري
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
الدوري الإيطالي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
ملخص تعادل إنتر ميلان وأتالانتا 2-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 00:24
9/26/2021 12:24:54 AM
ملخص تعادل إنتر ميلان وأتالانتا 2-2 (الدوري الإيطالي)
فرصة دانجوما الخطيرة لـ فياريال أمام ريال مدريد
تصدي كورتوا الرائع أمام فياريال
هدف فوز مونشنجلادباخ على دورتموند (الدوري الألماني)
ملخص فوز إشبيلية على إسبانيول 2-0 (الدوري الإسباني)
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
أتالانتا
في إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر: مباراة بيراميدز "أضحوكة".. أعرف لماذا يضطهدنا اتحاد الكرة
30 دقيقة |
الدوري المصري
إيمري: فياريال بات قادرا على النظر للفرق الكبيرة في أعينها
ساعة |
الدوري الإسباني
وكيل كارتيرون: الشرط الجزائي في العقد الجديد مع الزمالك أكبر.. ولبيب تعامل بهدوء
ساعة |
الدوري المصري
أنشيلوتي: التعادل مع فياريال خطوة للأمام.. وفالفيردي يمكنه اللعب في أي مركز
ساعة |
الدوري الإسباني
محمد أشرف: لا يجب أن يخسر الزمالك الدوري في الموسم المقبل
ساعة |
الدوري المصري
عواد: إعارة جنش تزيد من فرصتي في المشاركة مع الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
ألبيول: ركلة جزاء لـ ناتشو؟ لا يمكنني أن أختفي
ساعة |
الدوري الإسباني
سويلم: عامر حسين "معتكف" للوصول لأفضل شكل للدوري.. وموعد نهاية الموسم
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
لدغة صلاح محسن تقود الأهلي لهزيمة إنبي في الكأس.. وقمة منتظرة ضد بيراميدز
فرج عامر: مباراة بيراميدز "أضحوكة".. أعرف لماذا يضطهدنا اتحاد الكرة
سويلم: عامر حسين "معتكف" للوصول لأفضل شكل للدوري.. وموعد نهاية الموسم
موسيماني: سنجري تصحيحات في الدوري لتحقيق اللقب.. وبطولة إفريقيا لن تكون سهلة
كلوب: صلاح أراد الوصول للهدف 101 اليوم.. وحارس برينتفورد يمكن أن يرتدي الرقم 10
الأكثر مشاهدة
1
انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض
2
مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة
3
بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث
4
مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات