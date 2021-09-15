محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
كأس مصر
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
كأس الأمم الإفريقية
كل البطولات
أقسام
الدوري المصري
مصر
أوروبا
إفريقيا
منتخب مصر
رياضات أخرى
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
المحترفون
الوطن العربي
السعودية
أمريكا
آسيا
الدوري الفرنسي
تصفيات كأس العالم
أقسام خاصة
ميركاتو
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
فيديوهات رائجة
اختبار في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري
Menu
دوري أبطال أوروبا
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هدف فوز ريال مدريد على إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 23:09
9/15/2021 11:09:03 PM
هدف فوز ريال مدريد على إنتر ميلان (دوري أبطال أوروبا)
ريال مدريد
إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد عيد لـ في الجول: رحلت عن الزمالك لأشارك باستمرار.. سأعود أقوى
3 دقيقة |
الدوري المصري
عودة كلاسيكية.. ليفربول يهزم ميلان في مباراة درامية وصلاح يكتب تاريخا جديدا
12 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية
13 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
سوبر "هاتريك" هالر يكرر إنجاز فان باستن ويقود أياكس لسحق سبورتنج بخماسية
14 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
كورتوا لديهم لا خوف عليهم.. ريال مدريد يقتل إنتر
17 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج يُحبط سان جيرمان في ظهور ميسي الأوروبي الأول
20 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد
52 دقيقة |
دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – إعارة أحمد عيد إلى طلائع الجيش
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
عودة كلاسيكية.. ليفربول يهزم ميلان في مباراة درامية وصلاح يكتب تاريخا جديدا
كورتوا لديهم لا خوف عليهم.. ريال مدريد يقتل إنتر
كلوب بروج يُحبط سان جيرمان في ظهور ميسي الأوروبي الأول
هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية
بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد
الأكثر مشاهدة
1
انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي
2
خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر
3
شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد
4
خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"
قد ينال إعجابك