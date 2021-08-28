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أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1/3 (الدوري الإيطالي)
السبت، 28 أغسطس 2021 - 01:42
8/28/2021 1:42:12 AM
أهداف فوز إنتر على هيلاس فيرونا 1/3 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل البنك الأهلي والزمالك 1/1 (الدوري المصري)
مراسم تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021
أهداف فوز بوروسيا دورتموند على هوفنهايم 2/3 (الدوري الألماني)
الدوري الإيطالي
إنتر
هيلاس فيرونا
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