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سامي قمصان: السولية وأفشة تعرضوا للإغماء بعد مباراة صنداونز
الإثنين، 17 مايو 2021 - 00:48
5/17/2021 12:48:21 AM
سامي قمصان: السولية وأفشة تعرضوا للإغماء بعد مباراة صنداونز
ملخص فوز القطن على جاراف داكار 1-0 (كأس الكونفدرالية)
ملخص تعادل أورلاندو بايرتس مع الرجاء البيضاوي 1-1 (كأس الكونفدرالية)
ملخص فوز شبيبة القبائل على الصفاقسي 1-0 (كأس الكونفدرالية)
ملخص فوز بيراميدز على إنيمبا 4-1 (كأس الكونفدرالية)
الأهلي
في إفريقيا
سامي قمصان
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