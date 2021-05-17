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ملخص فوز القطن على جاراف داكار 1-0 (كأس الكونفدرالية)
الإثنين، 17 مايو 2021 - 00:27
5/17/2021 12:27:11 AM
ملخص فوز القطن على جاراف داكار 1-0 (كأس الكونفدرالية)
ملخص تعادل أورلاندو بايرتس مع الرجاء البيضاوي 1-1 (كأس الكونفدرالية)
ملخص فوز شبيبة القبائل على الصفاقسي 1-0 (كأس الكونفدرالية)
ملخص فوز بيراميدز على إنيمبا 4-1 (كأس الكونفدرالية)
ملخص فوز نابولي على فيورنتينا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الكونفدرالية
القطن
في إفريقيا
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