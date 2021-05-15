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ملخص فوز شباب بلوزداد على الترجي 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 15 مايو 2021 - 23:21
5/15/2021 11:21:43 PM
ملخص فوز شباب بلوزداد على الترجي 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)
هدف فوز مصر للمقاصة على الجونة 0/1 (الدوري المصري)
أهداف فوز يوفنتوس على إنتر 2/3 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز أتالانتا على جنوى 3/4 (الدوري الإيطالي)
احتفال ليستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا
الترجي
في إفريقيا
شباب بلوزداد
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