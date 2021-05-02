ملخص تعادل هيلاس فيرونا وسبيزيا 1-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 02 مايو 2021 - 00:04

5/2/2021 12:04:13 AM ملخص تعادل هيلاس فيرونا وسبيزيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا في إيطاليا سبيزيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب إسبانيا الأولمبي: صلاح سيكون إضافة للأولمبياد.. ولم أستقر على هوية اللاعبين الكبار 27 دقيقة | أوروبا
زيدان: أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن الهدف سيأتي 36 دقيقة | الدوري الإسباني
الدرندلي: استاد الأهلي سيكون ضمن ملف مصر لاستضافة مونديال 2030 42 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش: لم نتلق أي عروض لأحمد سمير ساعة | الدوري المصري
فرج عامر: لو عاد مصطفى فتحي للزمالك سيهبط مستواه.. انظروا إلى ثنائي الأهلي ساعة | الدوري المصري
محافظ بورسعيد يصرف مكافأة إجادة للاعبي المصري رغم الهزيمة أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
حمد ابراهيم: توقف الدوري سبب ظهور الإسماعيلى بشكل جيد ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: نريد حكاما دوليين.. الاتحاد ليس أقل من الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك