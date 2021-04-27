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ملخص فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 00:31
4/27/2021 12:31:31 AM
ملخص فوز نابولي على تورينو 2-0 (الدوري الإيطالي)
سر اللقب - خفافيش فالنسيا
ملخص فوز سيلتا فيجو على أوساسونا 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز أتليتك بلباو على أتليتكو مدريد 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز أتالانتا على بولونيا 5-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
نابولي
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