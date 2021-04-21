كهربا يتحدث عن علاقته مع موسيماني

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 01:05

4/21/2021 1:05:25 AM كهربا يتحدث عن علاقته مع موسيماني
كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تايمز: عقوبة متوقعة على ملاك الأندية الإنجليزية وصدمة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب ركلة الجزاء المهدرة أمام الأهلي.. جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين 48 دقيقة | رياضات أخرى
بي إن: تجميد دوري السوبر الأوروبي واستقالة أنييلي.. وكادينا سير تنفي 49 دقيقة | أوروبا
كرة سلة – الاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر.. فوز الأهلي وهزيمة الزمالك ساعة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: يويفا عرض أموالا على الإنجليز لترك دوري السوبر ولم يفعل ذلك مع الإسبان "عدوه الرئيسي" ساعة | أوروبا
مران الزمالك - عودة الأساسيين وفقرة إضافية من أسامة نبيه ساعة | الدوري المصري
"ارتكبنا خطأ ونعتذر عنه".. انسحاب إنجليزي جماعي من دوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك