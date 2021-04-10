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ملخص تعادل الترجي ومولودية الجزائر 1/1 (دوري أبطاب إفريقيا)
السبت، 10 أبريل 2021 - 21:59
4/10/2021 9:59:51 PM
ملخص تعادل الترجي ومولودية الجزائر 1/1 (دوري أبطاب إفريقيا)
أهداف فوز بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 3-2 (الدوري الألماني)
هدفا تعادل بايرن ميونيخ مع يونيون برلين 1-1 (الدوري الألماني)
هدف تأهل المولودية وخروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا
في إفريقيا
الترجي
مولودية الجزائر
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