ملخص فوز شباب بلوزداد على ماميلودي صنداونز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 10 أبريل 2021 - 00:28

4/10/2021 12:28:38 AM ملخص فوز شباب بلوزداد على ماميلودي صنداونز 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)
في إفريقيا شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: لا أحب فكرة 9 مباريات متبقية.. وأنت الوحيد الذي يتحدث عن الفوز بالإسكوديتو 3 ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب الأهلي: حدث ارتباك في التشكيل بعد إصابة هاني وياسر إبراهيم 4 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لم أر جدول مباريات مماثلا في حياتي.. كيف نلعب كل 72 ساعة؟ 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حلمي طولان: الـVAR لا يعمل في الدوري بسبب تكلفته.. والحكام الأجانب "عرف" لمباريات الأهلي والزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: انفعال الشناوي؟ ماذا ستفعل لو وُجهت لكمة في وجهك.. وسبب غياب ناصر ماهر 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب الترجي السابق: لا مجال للمجاملات ضد مولودية الجزائر 5 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ليل "التركي" يتجاوز ميتز ويهرب في صدارة الدوري الفرنسي 5 ساعة | الدوري الفرنسي
الزمالك: سنخوض القمة بحكام مصريين أو أجانب.. وليتحمل اتحاد الكرة تبعات قراره 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك